Дерматовенеролог назвал пагубно влияющие на потенцию продукты

Частое потребление определенных продуктов и напитков может привести к снижению мужской потенции. Об этом в субботу, 22 июля, предупредил врач-дерматовенеролог Роман Иванов.

© Вечерняя Москва

По его словам, наиболее негативное влияние на потенцию оказывает фастфуд. В такой еде, как картофель фри, бургеры и другие высококалорийные блюда, содержится множество простых углеводов, а также усилителей вкуса и трансжиров.

При частом питании фастфудом может повыситься уровень холестерина в крови и риск развития ожирения. В дальнейшем это может привести к атеросклерозу и другим болезням сосудов, которые, в свою очередь, могут стать причиной эректильной дисфункции. Помимо этого, высококалорийная пища снижает выработку гормона тестостерона, который отвечает за либидо и сексуальную активность.

Еще одним опасным для потенции фактором является алкоголь. Он также оказывает негативное влияние на уровень тестостерона: около пяти банок пива могут снизить его на 23 процента.

Риск развития эректильной дисфункции есть и при частом потреблении продуктов с высоким содержанием сахара: газированных напитков, кондитерских изделий, пакетированных соков. Попадая в организм, они вызывают резкий скачок инсулина, что может в дальнейшем привести к инсулинорезистентности и, как следствие, к сахарному диабету, который становится причиной проблем с потенцией, передает «Газета.ru».