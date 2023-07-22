Кардиолог: фибрилляция предсердий приводит к ишемическому инсульту
Кардиолог: фибрилляция предсердий приводит к ишемическому инсульту. Фибрилляции и трепетание предсердий относятся к разновидностям наджелудочковой тахикардии — внезапного ускоренного сердцебиения. При такой патологии сердечный ритм достигает 140–250 ударов в минуту. Бывают и менее опасные формы тахикардии. Обо всех о них подробно рассказала врач-кардиолог сервиса DocMa.ru Екатерина Паукова.
Какой бывает тахикардия
- физиологическая синусовая тахикардия;
- желудочковые;
- наджелудочковые тахикардии.
Не всегда из-за тахикардии нужно бить тревогу, отметила кардиолог Екатерина Паукова. Учащённое сердцебиение при определённых условиях — вполне нормальное явление.
Синусовая тахикардия. Причины и риски
Когда говорят об относительно неопасных формах тахикардии, то имеют в виду синусовую тахикардию. Вот что может вызывать учащённое сердцебиение:
- физическая нагрузка;
- стресс, страх, тревога;
- переедание;
- недосып;
- вредные привычки.
Но иногда синусовая тахикардия возникает компенсаторно, то есть как следствие других проблем со здоровьем. Это могут быть:
- болезни, сопровождающиеся лихорадкой;
- реакция на болевой синдром;
- нехватка железа или анемия (сердце разгоняет кровь, чтобы восполнить кислородное голодание);
- заболевания бронхо-лёгочной системы (учащение сердцебиения также связано с нехваткой кислорода);
- избыток гормонов щитовидной железы;
- ожирение (сердцу приходится прогонять больше крови из-за жира);
- сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность).
Желудочковые и наджелудочковые тахикардии
Наджелудочковые и желудочковые тахикардии отличает то, что они могут возникнуть в форме пароксизма — приступа сердцебиения с внезапным началом и концом.
Врач рассказала, чем опасны эти формы тахикардии:
- повышается риск ишемического инсульта. Из-за трепетания предсердий в полости левого предсердия появляются условия для образования тромбов, которые далее по кровотоку достигают сосудов головного мозга и перекрывают их.
- желудочковые тахикардии могут быть проявлением серьёзных заболеваний сердца, повышающих риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
- могут протекать с нестабильной гемодинамикой и проявляться одышкой, головокружением, потемнением в глазах, потерей сознания, низким давлением
В целом игнорировать любую тахикардию не стоит. По словам кардиолога, недолеченная тахикардия приводит к расширению камер сердца, снижению его насосной функции. Возникает хроническая сердечная недостаточность — опаснейшее состояние, которое также может закончиться внезапной смертью. Какие правила нужно соблюдать сердечникам, — мы рассказывали здесь.