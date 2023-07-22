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Кардиолог: фибрилляция предсердий приводит к ишемическому инсульту

Кардиолог: фибрилляция предсердий приводит к ишемическому инсульту. Фибрилляции и трепетание предсердий относятся к разновидностям наджелудочковой тахикардии — внезапного ускоренного сердцебиения. При такой патологии сердечный ритм достигает 140–250 ударов в минуту. Бывают и менее опасные формы тахикардии. Обо всех о них подробно рассказала врач-кардиолог сервиса DocMa.ru Екатерина Паукова.

Кардиолог: фибрилляция предсердий приводит к ишемическому инсульту
© Секрет Фирмы

Какой бывает тахикардия

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Сердечный ритм человека запрограммирован в генах. Наша генетическая программа допускает от 50 до 100 ударов в минуту. Больше 100 ударов — это уже тахикардия. Различают три вида тахикардий:
  • физиологическая синусовая тахикардия;
  • желудочковые;
  • наджелудочковые тахикардии.

Не всегда из-за тахикардии нужно бить тревогу, отметила кардиолог Екатерина Паукова. Учащённое сердцебиение при определённых условиях — вполне нормальное явление.

Синусовая тахикардия. Причины и риски

Когда говорят об относительно неопасных формах тахикардии, то имеют в виду синусовую тахикардию. Вот что может вызывать учащённое сердцебиение:

  • физическая нагрузка;
  • стресс, страх, тревога;
  • переедание;
  • недосып;
  • вредные привычки.

Но иногда синусовая тахикардия возникает компенсаторно, то есть как следствие других проблем со здоровьем. Это могут быть:

  • болезни, сопровождающиеся лихорадкой;
  • реакция на болевой синдром;
  • нехватка железа или анемия (сердце разгоняет кровь, чтобы восполнить кислородное голодание);
  • заболевания бронхо-лёгочной системы (учащение сердцебиения также связано с нехваткой кислорода);
  • избыток гормонов щитовидной железы;
  • ожирение (сердцу приходится прогонять больше крови из-за жира);
  • сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность).

Желудочковые и наджелудочковые тахикардии

Наджелудочковые и желудочковые тахикардии отличает то, что они могут возникнуть в форме пароксизма — приступа сердцебиения с внезапным началом и концом.

Врач рассказала, чем опасны эти формы тахикардии:

  • повышается риск ишемического инсульта. Из-за трепетания предсердий в полости левого предсердия появляются условия для образования тромбов, которые далее по кровотоку достигают сосудов головного мозга и перекрывают их.
  • желудочковые тахикардии могут быть проявлением серьёзных заболеваний сердца, повышающих риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
  • могут протекать с нестабильной гемодинамикой и проявляться одышкой, головокружением, потемнением в глазах, потерей сознания, низким давлением

В целом игнорировать любую тахикардию не стоит. По словам кардиолога, недолеченная тахикардия приводит к расширению камер сердца, снижению его насосной функции. Возникает хроническая сердечная недостаточность — опаснейшее состояние, которое также может закончиться внезапной смертью. Какие правила нужно соблюдать сердечникам, — мы рассказывали здесь.

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