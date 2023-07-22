Кардиолог: фибрилляция предсердий приводит к ишемическому инсульту. Фибрилляции и трепетание предсердий относятся к разновидностям наджелудочковой тахикардии — внезапного ускоренного сердцебиения. При такой патологии сердечный ритм достигает 140–250 ударов в минуту. Бывают и менее опасные формы тахикардии. Обо всех о них подробно рассказала врач-кардиолог сервиса DocMa.ru Екатерина Паукова.

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Какой бывает тахикардия

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физиологическая синусовая тахикардия;

желудочковые;

наджелудочковые тахикардии. Сердечный ритм человека запрограммирован в генах. Наша генетическая программа допускает от 50 до 100 ударов в минуту. Больше 100 ударов — это уже тахикардия. Различают три вида тахикардий:

Не всегда из-за тахикардии нужно бить тревогу, отметила кардиолог Екатерина Паукова. Учащённое сердцебиение при определённых условиях — вполне нормальное явление.

Синусовая тахикардия. Причины и риски

Когда говорят об относительно неопасных формах тахикардии, то имеют в виду синусовую тахикардию. Вот что может вызывать учащённое сердцебиение:

физическая нагрузка;

стресс, страх, тревога;

переедание;

недосып;

вредные привычки.

Но иногда синусовая тахикардия возникает компенсаторно, то есть как следствие других проблем со здоровьем. Это могут быть:

болезни, сопровождающиеся лихорадкой;

реакция на болевой синдром;

нехватка железа или анемия (сердце разгоняет кровь, чтобы восполнить кислородное голодание);

заболевания бронхо-лёгочной системы (учащение сердцебиения также связано с нехваткой кислорода);

избыток гормонов щитовидной железы;

ожирение (сердцу приходится прогонять больше крови из-за жира);

сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность).

Желудочковые и наджелудочковые тахикардии

Наджелудочковые и желудочковые тахикардии отличает то, что они могут возникнуть в форме пароксизма — приступа сердцебиения с внезапным началом и концом.

Врач рассказала, чем опасны эти формы тахикардии:

повышается риск ишемического инсульта. Из-за трепетания предсердий в полости левого предсердия появляются условия для образования тромбов, которые далее по кровотоку достигают сосудов головного мозга и перекрывают их.

желудочковые тахикардии могут быть проявлением серьёзных заболеваний сердца, повышающих риск внезапной сердечно-сосудистой смерти. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

могут протекать с нестабильной гемодинамикой и проявляться одышкой, головокружением, потемнением в глазах, потерей сознания, низким давлением