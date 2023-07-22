Стоматолог рассказала, какой зубной щеткой стоит пользоваться

Для чистки зубов лучше всего подойдет маленькая и удобная щетка. Об этом рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая изданию NEWS.ru.

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По словам эксперта, маленькая и удобная щетка поможет достичь всех областей полости рта — в особенности задних зубов и труднодоступных мест.

Мягкие щетки подходят детям, у которых все еще формируется зубная эмаль, а также взрослым и пожилым с пародонтитом и пародонтозом. Мягкая щетина поможет им не травмировать десны. Для всех остальных людей идеальный вариант — щетки средней жесткости. Совсем жесткие щетки используют крайне редко: исключительно для чистки протезов.

Кроме того, стоматолог советует менять зубные щетки как минимум раз в два месяца. Так они не будут переносить болезнетворные микробы.

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