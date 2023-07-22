Как правильно читать, чтобы не испортить зрение, пояснила офтальмолог

Чрезмерное чтение может навредить здоровью глаз и стать причиной развития у ребенка близорукости. Офтальмолог Анастасия Игнатчик поделилась рекомендациями, как читать правильно.

По словам специалиста, чтение со смартфона, планшета или компьютера также способно нанести вред глазам из-за излучения синего цвета, которое пагубно для сетчатки. Использовать лучше современные электронные книги, которые безвредны для зрения, поскольку их экраны имеют такую же отраженность, как и у обычной книги.

«Любое чтение является зрительной нагрузкой на глаза, оптимальное расстояние – 30-40 см, источник света должен быть прямым, направленным на текст. Лежа нельзя читать, так как угол между книгой и глазами больше, это не физиологично – сосуды шеи пережимаются, просто будешь быстрее уставать, здесь не только вред для самих глаз. Освещение нужно во всей комнате», – цитирует Игнатчик NEWS.ru.

Офтальмолог рекомендовала делать во время чтения перерывы, особенно маленьким любителям книг. На каждые 20 минут чтения должно приходиться не менее пяти минут отдыха. Это имеет критически важное значение для глаз ребенка, поскольку они еще не совершенны и при чрезмерных нагрузках есть опасность развития близорукости.

«Есть такое правило «20/20/20» – при любой зрительной нагрузке 20 минут читаешь, делаешь перерыв на 20 секунд, 20 раз моргаешь», – поделилась врач.