Найден способ снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару
Нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей можно снизить с помощью кондиционера. Охлаждение воздуха оказывает благотворное влияние и минимизирует риски. К такому выводу пришли ученые из Университета Оттавы.
Глобальные агентства здравоохранения рекомендуют пожилым людям посещать в жару помещения с кондиционерами, но доказательств, подтверждающих пользу, недостаточно.В исследовании специалистов принимали участие 40 пожилых в возрасте от 64 до 79 лет. Испытуемые находились в условиях 37-градусной жары на девять часов, а потом половине участников дали возможность два часа отдохнуть в комнате с кондиционером.
У тех, кто провел время в охлажденной комнате, температура тела была ниже и оставалась такой в течение некоторого времени. Это снизило нагрузку на сердечно-сосудистые функции и кратковременно улучшило психологическое самочувствие людей.
При этом эксперимент показал, что при возвращении в жару температура тела может быстро опять повыситься. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives.
Ранее сообщалось, что петербургские ученые из центра Алмазова нашли новый способ защитить сердце от инфаркта миокарда с помощью пробиотиков. Исследования пока прошли только на крысах, но их сердечно-сосудистая система стала крепче в несколько раз.