Найден способ снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару

Нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей можно снизить с помощью кондиционера. Охлаждение воздуха оказывает благотворное влияние и минимизирует риски. К такому выводу пришли ученые из Университета Оттавы.

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Глобальные агентства здравоохранения рекомендуют пожилым людям посещать в жару помещения с кондиционерами, но доказательств, подтверждающих пользу, недостаточно.В исследовании специалистов принимали участие 40 пожилых в возрасте от 64 до 79 лет. Испытуемые находились в условиях 37-градусной жары на девять часов, а потом половине участников дали возможность два часа отдохнуть в комнате с кондиционером.

У тех, кто провел время в охлажденной комнате, температура тела была ниже и оставалась такой в течение некоторого времени. Это снизило нагрузку на сердечно-сосудистые функции и кратковременно улучшило психологическое самочувствие людей.

При этом эксперимент показал, что при возвращении в жару температура тела может быстро опять повыситься. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives.