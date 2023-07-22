Терапевт назвала напитки для здоровья почек

От нежелательных веществ почки "очищает" не только вода, но и другие напитки. Об этом рассказала терапевт Александра Белова изданию "МедикФорум".

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По словам врача, очень полезным для почек может быть натуральный лимонад. В лимонах и лаймах содержится побочный продукт азотной кислоты, который обеспечивает профилактику нефролитиаза. Кальций не будет соединяться с другими минералами, что не приведет к образованию кристаллов и камней в почках.

Кроме того, терапевт Белова также отмечает пользу клюквенного сока. Ценный компонент в клюкве не дает бактериям кишечной палочки прилипать к стенкам мочевыводящих путей.

Именно эта бактерия становится причиной 80-90% случаев инфекции мочевыводящих путей. Если инфекция распространится, то может вызвать воспалительное заболевание почек — пиелонефрит.

"Сок клюквы должен быть натуральным и не содержать добавленного сахара, который способствует появлению в почках песка и камней", — отметила терапевт.