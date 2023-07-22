Терапевт назвала напитки для здоровья почек

Терапевт Белова назвала напитки для здоровья почек
От нежелательных веществ почки "очищает" не только вода, но и другие напитки. Об этом рассказала терапевт Александра Белова изданию "МедикФорум".
По словам врача, очень полезным для почек может быть натуральный лимонад. В лимонах и лаймах содержится побочный продукт азотной кислоты, который обеспечивает профилактику нефролитиаза. Кальций не будет соединяться с другими минералами, что не приведет к образованию кристаллов и камней в почках.
Кроме того, терапевт Белова также отмечает пользу клюквенного сока. Ценный компонент в клюкве не дает бактериям кишечной палочки прилипать к стенкам мочевыводящих путей.
Именно эта бактерия становится причиной 80-90% случаев инфекции мочевыводящих путей. Если инфекция распространится, то может вызвать воспалительное заболевание почек — пиелонефрит.
"Сок клюквы должен быть натуральным и не содержать добавленного сахара, который способствует появлению в почках песка и камней", — отметила терапевт.
Ранее "Рамблер" писал о том, что онколог перечислил симптомы рака почки.