Онколог назвал первые симптомы рака

Врач-онколог и эндоскопист Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Карасев рассказал о тревожных сигналах организма, к которым нужно вовремя прислушаться и обратиться к медикам.

Первые признаки развития онкологии:

- постоянная нехватка сил и усталость,

- температура тела долго держится на отметке 37 градусов и выше;

- все время болит горло;

- любые царапины и раны плохо заживают;

- кровь в кале и моче;

- постоянные головные боли.

Медик подчеркнул, что по отдельности каждый из этих симптомов может сигнализировать и о других болезнях. Но очень важно обнаружить онкологию на ранних стадиях, чтобы успеть начать с ней борьбу.