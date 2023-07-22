Онколог назвал первые симптомы рака
Врач-онколог и эндоскопист Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Карасев рассказал о тревожных сигналах организма, к которым нужно вовремя прислушаться и обратиться к медикам.
Первые признаки развития онкологии:
- постоянная нехватка сил и усталость,
- температура тела долго держится на отметке 37 градусов и выше;
- все время болит горло;
- любые царапины и раны плохо заживают;
- кровь в кале и моче;
- постоянные головные боли.
Медик подчеркнул, что по отдельности каждый из этих симптомов может сигнализировать и о других болезнях. Но очень важно обнаружить онкологию на ранних стадиях, чтобы успеть начать с ней борьбу.
Стоит помнить, что набор симптомов у каждой опухоли очень сильно разнится в зависимости от локализации, размеров и того, какие органы она задела, пишет "Российская газета".