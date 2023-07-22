Онколог назвал неочевидные симптомы, указывающие на рак

На злокачественную опухоль часто указывают симптомы, которые проявляются и при менее серьезных заболеваниях. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале.

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К настораживающим сигналам онколог прежде всего относит постоянную слабость и температуру 37 °С и выше, которая держится чересчур долго. Кроме того, к ранним симптомам рака могут относиться больное горло, раны и царапины, которые плохо заживают, кровь в кале и моче, постоянные головные боли.

Самым опасным Карасев считает то, что все эти признаки свойственны не только раку. По его словам, именно поэтому так сложно обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. К примеру, постоянно повышенная температура может означать, что иммунитет ослаблен и борется с вирусами.

"Нехватка сил и слабость может быть связана и с анемией, и с психологическим состоянием. Кровь в кале — геморрой или полип", — подчеркивает онколог.

Карасев отмечает, что обнаружить рак на ранней стадии помогают регулярные скрининги и диспансеризация. Нужно заниматься профилактикой: бросить вредные привычки и перейти на правильное питание.