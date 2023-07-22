Ученые объяснили, почему в старости время идет быстрее

Российские ученые объяснили, почему с возрастом время начинает идти быстрее. Выяснилось, что это связано с изменением человеческого восприятия происходящих событий и скорости реакции на них.

Исследования показали, что с возрастом функционирование мозга меняется. Обработка зрительных и слуховых сигналов замедляется уже после 25-30 лет. Для пожилого человека по ощущениям одна минута может длиться 70-80 секунд.

Несмотря на это, мозг способен компенсировать замедление усвоения информации. Так, с возрастом человек чаще принимает решения и выполняет что-либо автоматически, что экономит время на размышления. Поэтому пожилой человек решает задачи различного характера быстрее, чем, к примеру, ребенок. У него еще нет автоматических реакций, выполнение действия занимает у них больше времени, что воспринимается как более медленное его течение.