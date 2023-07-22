Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от COVID

Минздрав России предложил проект закона, согласно которому предлагается перейти от массовой вакцинации жителей РФ от коронавируса к вакцинации только уязвимых категорий граждан. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

© Газета.Ru

Отмечается, что к такому порядку предлагается перейти «в связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации».