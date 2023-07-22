Врач рассказала, какие хобби помогут сохранить здоровье мозга

Невролог, заведующая отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Лариса Сметана рассказала, как сохранить здоровье мозга на долгие годы

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Как сохранить мозг в хорошем состоянии до старости? Специалисты говорят, что главное — здоровый образ жизни. Это означает больше времени на свежем воздухе и меньше сидеть за гаджетами.

Важно также постоянно расширять кругозор, учиться новому. Для людей старше 40 лет это особенно полезно, так как таким образом мозг активизируется и улучшается кровоснабжение. Поэтому, заняться чем-то новым, научиться чему-то интересному, — отличный способ поддерживать мозг в форме.