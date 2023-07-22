Названы заболевания, которые становятся причиной бессонницы

Обнаружена прямая связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и бессонницей. Это стало известно из результатов исследования группы ученых.

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«Существует прямая связь между сердечными заболеваниями и бессонницей», — передает результаты исследования «Ридус».

Исследование показало, что возникновение сердечных проблем нарушает выработку мелатонина, гормона сна, в мозге из-за повреждения нервов, связанных с верхним шейным узлом. Бессонница является распространенным симптомом у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но прежде не было ясной связи между этими состояниями.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами уровень мелатонина, гормона сна, всегда низкий. Обнаружено, что проблемы со сосудами повреждают верхний шейный узел, который контролирует сердечные сокращения и выработку мелатонина. Это объясняет нарушение выработки гормона и бессонницу у таких пациентов.