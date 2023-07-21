Родители закрыли холодильник на замок из-за болезни дочери

Холодильник пришлось закрыть на замок, чтобы его не смогла открыть их 15-летняя дочь. От этом пишет издание Daily Mirror .

Девочка из британского города из-за редкой болезни - синдрома Прадера-Вилли - страдает от приступов неутолимого голода. Чтобы сохранить здоровье ребенка, родители были вынуждены повесить на холодильник замок. При таком заболевании тяга к пище напоминает наркотическую зависимость. Поэтому шаг родителей был вызван необходимостью. Причем чем старше ребенок становится, тем сложнее ему контролировать себя.