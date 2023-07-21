Нутрициолог предупредила об опасности минеральной воды

Минеральную воду не следует пить людям, относящимся к нескольким категориям. Об этом рассказала нутрициолог Елена Богатова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

По словам специалиста, гидрокарбонатно-натриевая и магниево-кальциевая минеральная вода не рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, хронической почечной недостаточностью и сердечными патологиями.

Как объяснила Елена Богатова, при употреблении минеральной воды стоит быть осторожными, так как есть риск усиления симптомов и возникновения осложнений. Некоторые люди с повышенной чувствительностью к большим концентрациям магния и кальция могут столкнуться с аллергической реакцией.

Лечебно-столовую сульфатную и магниево-кальциевую воду нутрициолог не советует употреблять при беременности, грудном вскармливании, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенной чувствительности к сульфатам.