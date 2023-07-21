В Ростовской области 2 человека заразились лихорадкой Западного Нила

"Если Вы были на природе около водоема, или дома, где Вас укусил комар и через 2-8 дней появились симптомы (подъем температуры до 38°C-40°C, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях – признаки менингоэнцефалита) – обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью" – отмечают в ведомстве.