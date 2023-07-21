В Ростовской области 2 человека заразились лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области подтверждены 2 случая заражения лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор Ростовской области подтвердил 2 случая заражения лихорадкой Западного Нила в регионе (ЛЗН). Об этом сообщается на официальном сайте службы.
"Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (г. Волгодонск, г. Таганрог, Неклиновский район). По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G к вирусу".
В региональном Роспотребнадзоре считают, что начало эпидемического процесса было зарегистрировано в этом месяце. Распространение вируса объясняется жарой и большим количеством комаров, которые активны в этот период года и могут переносить инфекции.
"Если Вы были на природе около водоема, или дома, где Вас укусил комар и через 2-8 дней появились симптомы (подъем температуры до 38°C-40°C, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях – признаки менингоэнцефалита) – обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью" – отмечают в ведомстве.