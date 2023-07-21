Невролог рассказала, кому менингит угрожает больше всего

Дети болеют менингитом в 25 раз чаще, чем взрослые. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала невролог Вера Блохина.

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Чем младше ребенок, тем выше риски развития тяжелых форм заболевания и летального исхода. Так, около 75% умерших от менингита – это дети до 1 года. Именно у них, обратила внимание врач, может развиваться молниеносная форма заболевания.

Невролог также перечислила ранние симптомы менингококковой инфекции. Среди них резкое повышение температуры, сильная головная боль, светобоязнь, скованность мышц шеи и рвота. По словам эксперта, на начальных стадиях болезнь можно перепутать с простудой, что приводит к отсрочке лечения.