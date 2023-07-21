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Невролог Блохина рассказала, кому менингит угрожает больше всего

Дети болеют менингитом в 25 раз чаще, чем взрослые. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала невролог Вера Блохина.

Невролог рассказала, кому менингит угрожает больше всего
© Unsplash

Чем младше ребенок, тем выше риски развития тяжелых форм заболевания и летального исхода. Так, около 75% умерших от менингита – это дети до 1 года. Именно у них, обратила внимание врач, может развиваться молниеносная форма заболевания.

Врач перечислил симптомы одной из самых агрессивных форм рака

Невролог также перечислила ранние симптомы менингококковой инфекции. Среди них резкое повышение температуры, сильная головная боль, светобоязнь, скованность мышц шеи и рвота. По словам эксперта, на начальных стадиях болезнь можно перепутать с простудой, что приводит к отсрочке лечения.

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