Женщина провела восемь дней в коме из-за бюстгальтера

53-летняя жительница Шетландских островов (Великобритания) провела больше недели в коме после того, как порезалась о каркас бюстгальтера. Об этом сообщает Wales Online.

Сильвия Халкроу поранилась в мае 2022 года. Спустя некоторое время она обнаружила уплотнение в груди, начала мучиться от дискомфорта и обратилась к врачу. Женщине выписали антибиотики, однако они не помогли. В течение следующих нескольких дней боль продолжала усиливаться. В конце концов она вновь попала в больницу.

Оказалось, что у Халкроу некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани и вызывающая некроз. Врачи экстренно ввели пациентку в состояние искусственной комы и провели две операции, в ходе которых удалили пораженные ткани. Женщина очнулась через восемь дней.