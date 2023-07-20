Женщина провела восемь дней в коме из-за бюстгальтера
53-летняя жительница Шетландских островов (Великобритания) провела больше недели в коме после того, как порезалась о каркас бюстгальтера. Об этом сообщает Wales Online.
Сильвия Халкроу поранилась в мае 2022 года. Спустя некоторое время она обнаружила уплотнение в груди, начала мучиться от дискомфорта и обратилась к врачу. Женщине выписали антибиотики, однако они не помогли. В течение следующих нескольких дней боль продолжала усиливаться. В конце концов она вновь попала в больницу.
Оказалось, что у Халкроу некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани и вызывающая некроз. Врачи экстренно ввели пациентку в состояние искусственной комы и провели две операции, в ходе которых удалили пораженные ткани. Женщина очнулась через восемь дней.
Халкроу провела в больнице еще три недели, прежде чем ее выписали. Через четыре месяца она полностью восстановилась и смогла вернуться на работу. «Сейчас я иногда чувствую себя не в своей тарелке, когда надеваю определенную одежду. Из-за того, что грудь уменьшилась, некоторые вещи сидят не так, как надо», — признается она. Несмотря на это, женщина рада, что осталась жива. Она отметила, что после произошедшего она навсегда отказалась от бюстгальтеров на косточках.