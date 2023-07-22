Иммунолог предупредил об опасности заражения менингитом в жару

С наступлением жаркой погоды в июле на территории РФ были зафиксированы несколько случаев вирусного и бактериального менингита. Об опасности передачи инфекции в жару предупредил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов .

«Менингит — это воспаление мозговой оболочки, он бывает двух видов по возбудителю. Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа, переносится фекально-оральным путем. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке, вызывает тяжелый гнойный менингит», — пояснил Жемчугов радио Sputnik.

Иммунолог добавил, что вирусом человек может заразиться при купании в жаркую погоду, бактерией — при общении, причем инфицированный может не знать о том, что у него на слизистых находятся возбудители заболевания и считать, что это обычная простуда. В сложных случаях инфекция приводит к воспалению мозговых оболочек, симптомами которого выступают судороги, потеря создания и даже смерть.