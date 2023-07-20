Токсиколог объяснил, что делать при отравлении бытовой химией

В Серове трехлетняя девочка в садике выпила растворитель, который забыла убрать воспитатель. Ребенка доставили в больницу. Токсиколог Александр Эдигер рассказал «ФедералПресс», как оказывать первую помощь детям при отравлении бытовой химией.

«На данный момент нет единой методички по оказанию первой помощи в результате отравления подобными веществами. К примеру, давать воду или нет, нужно ли вызывать рвоту. Главный способ – немедленно вызывать скорую. Пострадавшим должны заниматься профессиональные токсикологи реаниматологи. Важно понимать, что это состояние может угрожать жизни», – отметил эксперт.

Также Александр Эдигер обратил внимание, что сейчас бытовую химию «разливают» в красивые баночки. Чистящие средства имеют фруктовые, цветочные, хвойные ароматы. К примеру, когда человек моет посуду и ощущает запах фруктового сада. Эксперт отметил, что стоит помнить, что любой несмышлёныш рядом захочет глотнуть такое ароматное средство и это нормально. В большинстве случаев сейчас токсичные вещества похожи на какие-то соусы.