От головной боли помогают массаж, физиотерапия и закаливание. Об этом порталу NEWS.ru рассказал остеопат, невролог Владимир Белаш.

По словам специалиста, частые болевые синдромы могут проявляться как из-за отдельного заболевания, так и серьезной патологии, которая требует дополнительного обследования и стационарного лечения.

Например, головные боли в области шеи нередко возникают из-за работы в непривычном положении. Данный синдром хорошо корректируется не только медикаментами, но и массажем, физиотерапией.

Помимо этого, голова может болеть в качестве реакции на метеоусловия. В таком случае врач рекомендует прибегнуть к закаливанию, занятиям йогой и лечебной физкультурой.

Однако иногда такое состояние может служить признаком серьезной патологии, например, опухоли головного мозга или инсульта, обратил внимание невролог.