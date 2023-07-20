Стоматолог предостерег от пломбирования зубов в домашних условиях

Почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский объяснил, чем опасна установка зубных пломб в домашних условиях.

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Эксперт пояснил, что на маркетплейсах появились в продаже специальные материалы для проведения пломбирования в домашних условиях. Но подобное самолечение, по словам врача, небезопасно.

— Если кариозную полость сразу заклеить без убирания оттуда излишков пищи, разрушенного дентина и эмали, это может привести к осложнениям, будущей потере зуба, периоститу (флюсу) и так далее, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Он добавил, что подобные технологии временного пломбирования применяют в бедных странах, но во всех случаях подразумевается, что в ближайшее время больные посетят кабинет стоматолога, где получат необходимое лечение.

В свою очередь врач Диана Левчук добавила, что самым эффективным способом сэкономить на лечении у стоматолога является регулярное посещение врача, хотя бы раз в полгода. Стоматолог подчеркнула, что предупреждение заболеваний гораздо проще, чем их лечение, передает издание argumenti.ru.