Врач перечислила способы избавления от страха на приеме у стоматолога

Практики осознанности, в том числе и без медитации, могут уменьшить тревогу и стресс у пациентов на приеме у стоматолога. Об этом сообщает Medical Xpress.

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«Я думаю, что для пациентов, ожидающих стрессовой процедуры, диафрагмальное дыхание может быть наиболее эффективным и простым способом уменьшить их тревогу. Эту технику также называют трехчастным дыханием», — отметила доцент клинической эндодонтии в Школе стоматологической медицины Университета Тафтса ДиБона Пастан.

Техника трехчастного дыхания заключается в глубоком дыхании животом (диафрагмой). Ее можно начать выполнять еще дома или по дороге к стоматологу. Простое сосредоточение на вдохе и выдохе как на якоре отвлекает ум, и не приходится сидеть наедине со своими мыслями, отметила ДиБона Пастан.

Дыхательные практики могут быть полезны и для детей. При этом не нужна сложная техника: достаточно предложить ребенку делать глубокие вдохи.

Другой способ избавиться от стресса — визуализация. При этом пациенты могут представлять себя в окружении защитного белого света, а кресло — опорой или колыбелью.

И самый простой вариант — музыка, особенно полезная для подростков и детей. Многие пациенты приходят со своими наушниками и хотят слушать собственную музыку, добавила врач.