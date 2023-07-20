Врач объяснила привлекательность некоторых людей для комаров

Спортсмены, беременные женщины и люди с высоким индексом массы тела чаще страдают от комариных укусов, считает врач-дерматолог Линдси Зубрицки. Об этом сообщает New York Post.

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Зубрицки объяснила, что во время тренировок выделяется больше пота, который привлекает комаров из-за содержания в нем молочной и мочевой кислот. Кроме того, особая привлекательность человека для комаров может зависеть от микробиома его кожи, то есть от того, какие типы бактерий и в каком количестве находятся на поверхности тела.

Зубрицки добавила, что причиной многочисленных комариных укусов может быть запах кожи человека. Она объяснила, что согласно исследованию 2022 года, комаров привлекают некоторые карбоновые кислоты — пентадекановая, гептадекановая и нонадекановая. Врач отметила, что высокие уровни пентадекановой и гептадекановой кислот связаны с потреблением молочного жира, а нонадекановая кислота встречается в растительных маслах.