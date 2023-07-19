Доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасном утреннем симптоме, который указывает на проблемы с сердцем. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Эксперт объяснила, что отеки по утрам могут быть опасны, так как указывают на различные проблемы со здоровьем. Они могут проявляться при аллергии, заболеваниях почек, щитовидной железы и сердца.

При сердечно-сосудистых заболеваниях по утрам отекают ноги. Такие же симптомы на лице и под глазами указывают на проблемы с почками. При скованности и отеках кистей эндокринолог посоветовала проверить щитовидную железу.

Также такой симптом может спровоцировать недостаток жидкости в рационе или белка. Медик посоветовала сначала обратиться к врачу, чтобы выявить причину, но предостерегла от бесконтрольного употребления мочегонных средств, так как они могут негативно повлиять на организм.