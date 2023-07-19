Невролог предупредил о последствиях приема антидепрессантов

Невролог Люкманов предупредил о последствиях самостоятельного приема антидепрессантов
Невролог и реабилитолог Роман Люкманов предупредил от бесконтрольного приема антидепрессантов. Об этом сообщает "ФедералПресс".
Эксперт отметил, что без рецепта пациенты могут купить только легкие препараты, которые не вызывают серьезных побочных действий, зависимости и не вредят человеку.
Однако если в руки к человеку попал более серьезный препарат, то это может быть опасно. Может случиться индивидуальная непереносимость и аллергия. Некоторые препараты могут стать причиной нарастающей тревоги.
Антидепрессанты опасны тем, что могут вызвать обратный процесс, а некоторые способны вызывать сонливость. Кроме того, после приема некоторых антидепрессантов нельзя водить машину и употреблять алкоголь. Без консультации врача пациента некому предупредить, поэтому случаются трагедии.
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