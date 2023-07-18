Эндокринолог рассказала, что делать при отеках

Многие взрослые люди жалуются на отеки рук, ног, лица и других частей тела. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как бороться с недугом и чем он может быть вызван.

«Вообще отеки могут развиться при очень большом количестве патологий. Очень часто они развиваются при сердечно-сосудистых заболеваниях. Отеки могут длиться годами, а могут стремительно привести к гибели – например, при отеке легких», – рассказывает врач.

Если у вас ночью отекают руки, это может указывать на патологию щитовидной железы. В этом случае необходимо обратиться к врачу и провести исследование. При отеке лица и возникновении мешков под глазами первым делом стоит проверить почки. В случае отека ног нужно проверить сердце и сердечно-сосудистую систему, пишет Павлова в своем телеграм-канале.

Отек может случиться при экстремальных диетах из-за недостатка белка в еде. Также заработать отек можно из-за аллергии, инфекции или ожога. Еще одной причиной этого недуга может стать недостаток воды в организме.