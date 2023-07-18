Невролог дал советы, как пережить магнитную бурю

Терапевт и невролог Александр Евдокимов рассказал, как свести к минимуму воздействия магнитной бури на самочувствие. Об этом пишет NEWS.ru.

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По словам медика, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, хорошо есть и высыпаться, иначе сопротивляемость организма снижается и магнитные бури ощущаются особенно сильно. Врач посоветовал "не перенапрягать организм и заняться любимым делом", чтобы сохранить баланс нервной системы.

Чаще всего магнитные бури оказывают влияние на маленьких детей. Они начинают хуже есть и спать, капризничать. Кроме того, в категории уязвимых относятся пожилые люди. Как объяснил невролог, с возрастом сосудистые стенки становятся менее упругими, и при изменении атмосферного давления могут возникать головные боли, мигрень, сонливость.