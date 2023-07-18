Врач рассказала о неочевидных симптомах сифилиса

Врач неотложной помощи Фойе Икьяатор назвала неочевидные симптомы, которые могут указывать на сифилис. Об этом пишет издание DailyMail.

Сифилис - это хроническое венерическое заболевание. В зависимости от стадии болезни могут поражаться как кожные покровы, слизистые оболочки, так и внутренние органы, кости, суставы, нервная и сердечно-сосудистая системы.

По словам медика, среди симптомов сифилиса - язвочки во рту или на гениталиях, а также сыпь на ладонях и подошвах ног, которая чешется и может самостоятельно исчезнуть.