Врач рассказала о неочевидных симптомах сифилиса

Врач неотложной помощи рассказала о неочевидных симптомах сифилиса
Врач неотложной помощи Фойе Икьяатор назвала неочевидные симптомы, которые могут указывать на сифилис. Об этом пишет издание DailyMail.
Сифилис - это хроническое венерическое заболевание. В зависимости от стадии болезни могут поражаться как кожные покровы, слизистые оболочки, так и внутренние органы, кости, суставы, нервная и сердечно-сосудистая системы.
По словам медика, среди симптомов сифилиса - язвочки во рту или на гениталиях, а также сыпь на ладонях и подошвах ног, которая чешется и может самостоятельно исчезнуть.
В начале заболевания у человека могут увеличиться лимфатические узлы на шее, в подмышках и в паху. На второй стадии сифилиса могут появляться гриппоподобные признаки. Также встречается, но значительно реже, обильное выпадение волос. Этот симптом затрагивает семь процентов больных.