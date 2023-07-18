Терапевт назвал признаки повышенного давления в жару

Врач-терапевт Алексей Хухрев объяснил, как отличить повышение артериального давления во время жары от теплового удара. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам медика, люди часто путают эти два состояния. При повышении давления, как правило, человека бросает в жар. Его лицо краснее, сердце начинает сильно биться, возникает чувство тошноты.

"Человек становится похож на вялую муху", — сравнил врач.

Плохое самочувствие может также быть вызвано тепловым ударом, однако отличие в том, что при таком состоянии давление, наоборот, пониженное, а температура тела может достигать 40 градусов.