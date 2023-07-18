Стоматолог перечислила причины развития кариеса

Хирург-стоматолог Надежда Патлатая поделилась интересными фактами о кариесе. Она отметила, что кариес – это результат взаимодействия нескольких факторов, пишет News.ru.

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Во-первых, основным провокатором кариеса является инфекция, которая активно развивается в полости рта. Отсюда и следует первое правило предотвращения кариеса – необходимо поддерживать высокий уровень гигиены полости рта. Регулярное чистка зубов, использование зубной нити и ополаскивателя для рта помогут минимизировать риск развития кариеса.

Однако инфекция – не единственный фактор, влияющий на развитие кариеса. Генетические особенности также могут играть свою роль. Некоторые люди могут быть более предрасположены к кариесу из-за своих генетических характеристик.

Интересно, что на возникновение кариеса может повлиять даже место работы человека. Если работник контактирует с вредными веществами, такими как фтор, на предприятии или в определенной отрасли производства, это может способствовать развитию недуга.