Малышева назвала опасность распития алкоголя на пляже

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева предупредила о возросшем риске развития меланомы, самого опасного онкологического заболевания, при распитии алкоголя на пляже. Особенно опасным в такой ситуации оказывается белое вино, сообщает News.ru.

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Врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что употребление алкоголя на пляже может увеличить риск развития рака кожи, включая меланому. По его словам, примерно на 14 процентов.

Кроме того, Елена Малышева советует избегать на пляже майонезных салатов, вареного мяса, молочных продуктов и десертов с кремом, так как количество бактерий в таких продуктах может возрасти в четыре раза за четыре часа. Она также предупредила о риске солнечного ожога при употреблении на пляже моркови, фенхеля, инжира и цитрусовых.