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Врач Малышева назвала опасность распития алкоголя на пляже

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева предупредила о возросшем риске развития меланомы, самого опасного онкологического заболевания, при распитии алкоголя на пляже. Особенно опасным в такой ситуации оказывается белое вино, сообщает News.ru.

Малышева назвала опасность распития алкоголя на пляже
© unsplash.com

Врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что употребление алкоголя на пляже может увеличить риск развития рака кожи, включая меланому. По его словам, примерно на 14 процентов.

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Кроме того, Елена Малышева советует избегать на пляже майонезных салатов, вареного мяса, молочных продуктов и десертов с кремом, так как количество бактерий в таких продуктах может возрасти в четыре раза за четыре часа. Она также предупредила о риске солнечного ожога при употреблении на пляже моркови, фенхеля, инжира и цитрусовых.

Ранее мы писали о том, что будет с организмом, если пить алкоголь каждый день.

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