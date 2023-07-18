Названы главные отличия симптомов кишечной инфекции от пищевого отравления

Врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко назвала главные отличия симптомов пищевого отравления от различных ротавирусных инфекций. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По словам Глушко, пищевое отравление отличается от кишечной инфекции скоростью интоксикации организма. При отравлении тошнота, диарея и рвота начинаются через два-четыре часа у всех, кто употреблял в пищу некачественные продукты или плохо вымытые овощи и фрукты. Помимо классических симптомов, человек в этом состоянии может страдать от головной боли, боли в верхней части живота, общей слабости, а температура тела может немного повыситься, добавила врач.

В то же время любые кишечные инфекции спровоцированы вирусом, поэтому самочувствие может ухудшиться в период от двух до пяти дней после заражения, объяснила Глушко. При этом вирус может проникнуть в организм не только из продуктов питания, но и с зараженной водой или воздушно-капельным путем. Гастроэнтеролог предупредила, что симптомы ротавируса схожи с признаками отравления, но, в отличие от него, частая диарея и рвота не приносят облегчения.

В заключение Глушко рекомендовала обращаться за медицинской помощью как при признаках отравления, так и при кишечной инфекции, особенно если заболели дети или пожилые люди.