Врач: одним из симптомов неизвестной лихорадки в Египте является сыпь

«Высокое повышение температуры тела, ужасные боли в мышцах, да такие, что движения сковывает. Дальше возникает сыпь, которая может быть на туловище, потом распространяется на конечности», — сообщил Кондрахин в беседе с Пятым каналом. По его словам, инкубационный период длится до девяти дней.