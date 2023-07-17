В Египте зафиксировано неизвестное заболевание, похожее на лихорадку денге

Роспотребнадзор сообщил о том, что ведомство усиливает санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. Все дело во вспышке неизвестного заболевания в африканской стране.

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По сообщениям СМИ и Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, случаи неизвестной болезни схожей лихорадкой денге зафиксированы в египетской провинции Кена (600 километров к югу от Каира).

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Это острое общее для человека и животных арбовирусное инфекционное заболевание, которое передается при укусах кровососущих членистоногих переносчиков. Болезнь характеризуется развитием лихорадки, интоксикации, суставного и геморрагического синдромов. Заболевание широко распространено в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке и в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Туристам, отправляющимся в отпуск в Египте, нужно соблюдать меры предосторожности – носить легкую закрытую одежду применять средства против насекомых, в помещениях устанавливать на двери и окна сетки.

Возвращаясь из Египта, нужно следить за своим состоянием и в случае ухудшения обращаться к врачу.

В деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость.

Замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль заявил, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов. Для анализа также взяты пробы комаров и сточных вод.

При этом сообщается, что в России не зарегистрировано случаев заражения неизвестной болезнью из Египта, сообщает Роспотребнадзор.

"Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все - среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге привозят из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта - несколько реже", — говорится в сообщении.