Врачи нашли в пищеводе сингапурца застрявшего целого осьминога

В Сингапуре врачи обнаружили в пищеводе пациента целого застрявшего осьминога, пишет New York Post.

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Мужчина, чье имя не сообщается, обратился в больницу за помощью и рассказал врачам, что его мучают приступы рвоты.

После того, как пациенту сделали компьютерную томографию, доктора увидели сверхплотное образование в его пищеводе. При дальнейшем обследовании было установлено, что это осьминог, который был в обеде сингапурца.

Медики попробовали решить проблему "методом толчка", который, по их словам, обычно заканчивается успехом, но вскоре стало очевидно, что способ не помогает, а слишком сильное давление может привести к разрыву пищевода. Врачами было принято решение достать осьминога с помощью специальных щипцов.