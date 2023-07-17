Кардиохирург рассказал, как понять, что болит именно сердце

Боли в груди часто указывают не только на сердечные заболевания, но и на другие недуги вроде остеохондроза. Об этом рассказывает кардиохирург Сергей Попов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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По словам врача, при сердечных заболеваниях область болевых ощущений в груди гораздо шире, чем при остеохондрозе. Кроме того, боль обычно возникает вследствие физических или эмоциональных нагрузок.

"Человек куда-то пошел, ускорился, и у него либо заболело за грудиной, либо появилась одышка. Как только он остановится и создаст покой, чаще всего эти боли нивелируются", — отметил кардиохирург Попов.

Такие боли могут указывать на нарушения кровообращения в сердце. При дискомфорте в груди стоит посетить терапевта, чтобы он, проверив общее состояние, смог определить, сердечная это боль или же нет.