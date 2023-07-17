Названы вирусы, которые передаются через слюну

Через слюну можно заразиться вирусами, которые передаются воздушно-капельным путем. Об этом рассказала пародонтолог и врач высшей категории Елена Мартынова в интервью "РИАМО".

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Эксперт отмечает, что бактерии и вирусы гораздо чаще образуются в полости рта — самой благоприятной для этого среде. Именно в ротовой жидкости было обнаружено более 800 видов патогенов. Через слюну можно заразиться любым вирусом, который передается воздушно-капельным путем. Самые опасные среди них — вирус Эпштейна-Барра (IV тип), цитомегаловирус (V тип), вирус папилломы человека, вирусный менингит, ковид, грипп.

Кроме того, врач также добавляет в этот перечень герпетические заболевания. Они могут привести к осложнениям в головном мозге и злокачественным новообразованиям кожи. Бывают опасны для беременных женщин.

Такие болезни обычно подхватывают далеко не все и лишь при определенных условиях.

"Организм, ослабленный хроническими заболеваниями, сильный стресс, травма слизистой полости рта, воспаление десен — это набор факторов, увеличивающий до максимума вероятность заражения", — отметила Мартынова.