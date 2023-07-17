Ученые выявили связь деменции и проблем со зрением

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что нарушения зрения могут возникнуть из-за повышенного риска деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

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В ходе эксперимента исследователи провели обследование на наличие нейродегенеративного заболевания примерно 3 тысячам пациентам старше 71 года. Пожилым людям также проверили зрение на остроту вдали и вблизи.

Выяснилось, что людям с потерей зрения намного вероятнее столкнуться с деменцией. Риск возрастал, если проблем со зрением было много. У 12,3% пациентов были найдены признаки деменции. А у примерно 33% участников исследования с серьезными нарушениями зрения или слепотой ученые даже обнаружили признак слабоумия.

Исследователи пока не смогли установить причинно-следственную связь проблем со зрением и развитием деменции. Однако, по их словам, в случае наличия такой связи улучшение зрения может понизить риск появления деменции или замедлить ее прогрессирование.