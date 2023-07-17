Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете

Врач Горенков рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист подмосковного минздрава по общей врачебной практике Роман Горенков рекомендовал людям с заболеваниями сердца во время обострения отказаться от перелетов.
Людям с обострениями сердечно-сосудистых болезней и с тяжелыми заболеваниями сердца авиапутешествия не рекомендуются, сообщил врач в беседе с радио Sputnik.
Горенков уточнил, что при обострении гипертонии и ишемии, при нарушении ритма сердца возникает определенный риск.
Люди с хронической венозной недостаточностью ног также находятся в группе риска, подчеркнул врач.
Перепады атмосферного давления опасны для людей с патологиями органов слуха, а сухой воздух на борту самолета — для пациентов с бронхиальной астмой, добавил эксперт.