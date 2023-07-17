Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист подмосковного минздрава по общей врачебной практике Роман Горенков рекомендовал людям с заболеваниями сердца во время обострения отказаться от перелетов.

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Людям с обострениями сердечно-сосудистых болезней и с тяжелыми заболеваниями сердца авиапутешествия не рекомендуются, сообщил врач в беседе с радио Sputnik.

Горенков уточнил, что при обострении гипертонии и ишемии, при нарушении ритма сердца возникает определенный риск.

Люди с хронической венозной недостаточностью ног также находятся в группе риска, подчеркнул врач.