Иммунная система может заставить разлюбить определенные продукты

Ученые из Йельского университета выяснили, что иммунная система может повлиять на поведение животных с аллергией, заставив их избегать опасных продуктов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Запах морепродуктов может вызвать сильную тошноту у людей с аллергией на морепродукты, и поэтому они с большей вероятностью будут его избегать. Такое же поведение избегания демонстрируют люди, у которых развивается пищевое отравление после употребления определенной пищи. Ранее было неясно, играет ли иммунная система какую-либо роль в побуждении такого поведения.

Исследователи изучили поведение и иммунитет мышей, у которых заранее искусственно вызвали аллергию реакции на белок, содержащийся в куриных яйцах. Как и ожидалось, эти мыши, как правило, избегали воды с примесью яичного белка, в то время как контрольные мыши предпочитали воду с добавлением белка. Ученые обнаружили, что такие предпочтения сохранялись у животных месяцами.

Также биологи выяснили, что мыши с аллергией на яйца теряли отвращение к белку в воде при блокировке антител IgE, вырабатываемых иммунной системой. Антитела IgE вызывают высвобождение тучных клеток иммунной системы, которые играют решающую роль в коммуникации иммунитета и областей мозга, контролирующих реакцию отвращения.