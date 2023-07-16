ВОЗ: популярный подсластитель может вызывать рак

Искусственный подсластитель аспартам может являться канцерогеном и провоцировать развитие рака. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

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Специалисты Агентства ВОЗ по изучению рака провели анализ трех наблюдательных исследований с участием людей и пришли к выводу, что аспартам может вызывать развитие онкологических заболеваний.

Однако президент Торговой группы производителей искусственных подсластителей Роберт Рэнкин сообщил, что, чтобы добиться негативного влияния на здоровье, человеку весом 68 килограмм необходимо выпивать около 14 банок диетических напитков или съедать примерно 74 пакетика аспартама каждый день.