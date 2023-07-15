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Кардиоонколог Козлова напомнила, что анемия может предупреждать о раке

Анемия, или малокровие, бывает симптомом онкологических заболеваний. Как ее распознать, кардиоонколог Ольга Козлова рассказала изданию RT.

Кардиоонколог напомнила, что анемия может предупреждать о раке
© Pxhere

По словам специалиста, анемия считается вторичным заболеванием. Она бывает гемолитической, гипопластической, В12-дефицитной. Чаще всего у пациентов диагностируют железодефицитную анемию.

Люди, у которых выявили это заболевание, подвержены патологии почек, эндокринной недостаточности, некоторым хроническим инфекциям, инфаркту, злокачественным опухолям.

Кардиолог Козлова рассказала, как проявляется анемия

У человека может быть анемия, если его состояние характеризуется следующими симптомами: бледность, учащенное сердцебиение, шум в ушах, головная боль. При этом больной, как правило, чувствует слабость, быстро устает, хочет спать. У него кружится голова, есть проблемы с кожей и волосами, жжение в языке.

Ранее "Рамблер" писал о продуктах, которые помогут при анемии.

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