Маммолог рассказала, какие купальники опасны для здоровья

Без купальника трудно представить летний отдых, но не любая модель безопасна для здоровья груди. Как правильно выбрать купальный костюм, "Доктору Питеру" рассказала маммолог Амина Магомедова.

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Прежде всего, по словам специалиста, купальник не должен быть утягивающим. Не стоит сдавливать молочные железы. Такое воздействие на них может привести к тому, что нарушится циркуляция лимфы, атрофируются и провиснут ткани, травмируется эпидермис и возникнет дополнительная нагрузка на позвоночник и шею.

Лифы, представляющие собой широкую полоску ткани без лямок (бандо) подходят только девушкам с небольшим размером груди. Для тех, у кого бюст большой, такая модель не подойдет: лиф не будет должным образом поддерживать грудь, а также способен сдавливать ее.

Вне зависимости от размера груди не стоит покупать купальники с поролоном, в том числе пуш-ап. Из-за их наличия может появиться парниковый эффект, что способно привести к раздражению и сыпи на коже.

Придать желаемую форму бюсту помогут купальники с плотной резинкой под грудью. Помимо этого, они надежно будут поддерживать большой бюст.

Маммолог не рекомендует покупать некачественные купальники на один год. Они деформируются через несколько купаний, из-за чего возникнет риск провисания тканей груди. Кроме того, чувствительная кожа может отреагировать на дешевые материалы и краски аллергическим контактным дерматитом.