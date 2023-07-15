Кардиолог перечислила основные проявления анемии

О том, чем опасно заболевание и как его можно определить в интервью RT рассказала врач-кардиоонколог Ольга Козлова.

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По словам эксперта, анемия (или малокровие) сама по себе может являться симптомом других болезней, в число которых входят и онкологические. Самой распространенной специалист назвала железодефицитную анемию, причины которой связаны с дефицитом железа в организме.

К основным проявлениям заболевания относятся усиленное сердцебиение, головная боль, шум в ушах, бледность кожных покровов, слабость, одышка при ходьбе, жжение языка, головокружение, шум в ушах.