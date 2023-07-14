Врач рассказала, чем нельзя запивать таблетки

Многие люди интересуются, можно ли запивать таблетки не только водой, но и другими жидкостями. На этот вопрос в своем Telegram-канале ответила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Эксперт отметила, что все препараты содержат определенное вещество, которое при соединении с другими может дать нежелательный эффект. Поэтому многие жидкости попросту противопоказаны для того, чтобы ими запивали лекарства.

Врач категорически запрещает принимать таблетки с алкоголем, потому что это может привести к сильной интоксикации. Более того, нельзя запивать лекарства сладкими напитками вроде соков, газировки, кваса с сахаром. Красители и консерванты, которые в них содержатся, могут вступить в нежелательную реакцию с таблетками.

Кислые морсы и соки нежелательно пить с таблетками, которые раздражают стенки желудка, например с аспирином. Чаи и кофе могут плохо повлиять на организм, если смешать их с тонизирующими таблетками или успокоительными.

Какао тоже исключается.