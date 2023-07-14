Терапевт назвала опасные для жизни ошибки после 60 лет

Пожилые люди часто совершают опасные ошибки, связанные с самолечением, неправильным сочетанием лекарств и недостаточной или избыточной физической активностью, а также несбалансированным питанием. Об этом сообщила в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.

Эксперт подчеркивает, что принятие большого количества препаратов без координации их взаимодействия может негативно повлиять на здоровье. Она также предупреждает о рисках самолечения и несоблюдения рекомендаций по применению лекарств.

Отсутствие достаточной физической активности или, наоборот, чрезмерная нагрузка, по словам специалиста, могут привести к травмам. Романенко также подчеркивает важность сбалансированного питания, чтобы избежать нарушений обмена веществ и развития проблем, связанных с мышечной массой. Врач заявила, что обращение за помощью к специалистам и соблюдение рекомендаций по здоровому образу жизни помогут предотвратить негативные последствия для пожилых людей.