Ученые назвали главное правило долголетия

Ученые из Кембриджа выяснили, что повысить качество жизни пожилых людей может даже небольшая физическая активность. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Health and Quality of Life Outcomes.

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В исследовании приняли участие 1433 пожилых британца старше 60 лет. На протяжении недели они носили специальные набедренные браслеты, которые измеряли их активность. Результаты сравнили в начале эксперимента и через шесть лет.

Так ученые узнали, что уменьшение физической активности даже на 15 минут в день снизило качество жизни пожилых почти вдвое. А те, у кого был более подвижный образ жизни, наоборот, к концу исследования чувствовали себя намного лучше. Их настроение улучшилось, а боль уменьшилась.

Даже медленная ходьба час в день смогла значительно повысить качество жизни пожилых. При этом более интенсивные нагрузки были еще эффективнее.

Ученые отметили, что пожилым людям стоит проконсультироваться с врачом насчет изменения своего образа жизни. Если противопоказаний не обнаружится, то можно добавлять по пять минут дополнительной активности каждый день.