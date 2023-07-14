Хирург рассказал, чем опасны сметана и кефир при солнечном ожоге

Сметана и кефир, которые люди часто наносят на кожу при солнечном ожоге, на самом деле не помогают, а только вредят. Об NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

По словам врача, многие мажут обгоревшую на солнце кожу сметаной и кефиром, считая, что прохлада поможет уменьшить боль. Однако наносить эти продукты на кожу не рекомендуется, потому что они содержат лактобактерии, которые вырабатывают молочную кислоту. Она способна усилить ожог и вызвать бактериальную инфекцию.

Хирург подчеркивает, что жир, который содержится в продуктах, также часто становится средой для роста патогенной флоры на поврежденном участке кожи.

"Поэтому не стоит наносить на обожженную кожу и различные масла, лосьоны или кремы — они могут усугубить воспаление и замедлить процесс регенерации кожи", — советует Умнов.