Обморок — кратковременная потеря сознания и мышечного контроля, вызванная низким притоком крови к мозгу. Кардиолог Грант Шехян в беседе с News.ru рассказал о причинах этого состояния.

Эксперт объясняет, что резкое падение в обморок человека может быть вызвано временным нарушением кровообращения в головном мозге и снижением центрального систолического давления. Это состояние, по его словам, неблагоприятно влияет на работу сердца, так как сердцу не хватает достаточного кровоснабжения для нормальной функции. Причиной резкого снижения давления может быть недостаточность работы сердца или нарушение сосудистого тонуса, уточнил он.

Шехян подчеркивает, что при потере сознания человек способен оказать себе первую помощь, приняв горизонтальное положение тела, что способствует лучшему кровоснабжению мозга. Однако, если обморок сопровождается дополнительными симптомами, такими как головная боль, боли в различных частях тела, проблемы с дыханием, кровотечение изо рта, черный стул или нарушения сердцебиения, необходимо вызвать скорую помощь, резюмировал специалист.