Врач рассказал, какие заболевания опасны при авиаперелетах

Авиаперелеты могут быть опасны для людей с заболеваниями сердца, сосудов и органов слуха. Об этом рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков в интервью для радио Sputnik.

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По словам врача, при обострении сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит летать на самолетах. Стресс, изменение часового пояса и перепады давления негативно сказываются на здоровье пассажиров.

Опасно летать людям с заболеваниями вен нижних конечностей. Длительное сидячее положение вызывает застой в венах и нарушение венозного оттока. Это может спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. А в более тяжких случаях — отрыв тромба.

«Нужно делать зарядку, летать в компрессионной одежде, перед полетом принимать венотоники», — советует Горенков, подчеркивая необходимость обсуждать методы отдельно со своим врачом.

Перепады давления вредны для людей с патологиями органов слуха, например при хроническом воспалении среднего уха. А сухой воздух вызывает приступ удушья у пассажиров с бронхиальной астмой.